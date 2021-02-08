Около Т3 млрд хотят потратить на размещение в СМИ акиматы двух городов и пяти областей РК

Нур-Султан. 8 февраля. КазТАГ – Около Т3 млрд хотят потратить на размещение в средствах массовой информации (СМИ) акиматы двух городов и пяти областей Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент»; наименование – услуги по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в СМИ; плановая сумма – Т75 892 857,14», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок.

Прием заявок по данному конкурсу уже стартовал и завершится 17 февраля.

В дополнительных характеристиках конкурса указаны: широкомасштабная пропаганда послания президента народу Казахстана; подготовка и публикация материалов по выполнению государственных программ, принятых в соответствии с предложенной главой государства долгосрочной стратегией развития и планом нации до 2050 года; подготовка и публикация материалов по укреплению стабильности внутриполитической ситуации страны; поручения президента РК и правительства РК; подготовка и публикация материалов по реализации государственных программ, а также о проведении мероприятий, реализуемых в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан; подготовка и публикация материалов по разъяснению долгосрочной программы Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» и выполнению пяти направлений программы.

«Публикация позитивных имиджевых материалов (статьи, интервью, комментарии, фоторепортажи) о проводимой работе по реализации государственной молодежной политики, укреплению социально-экономической, общественно-политической стабильности города в городе Шымкенте. А также, дополнительное подготовка и публикация материалов на важные темы в соответствии со специальным медиа-планом, разработанным заказчиком (на государственном и русском языках)», — сказано в документе.

Услуга должна быть оказана в течение 2021 года.

Сразу два конкурса государственных закупок услуг «по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в СМИ» проводит в эти дни управление внутренней политики Западно-Казахстанской области:

— проведение государственной информационной политики на территории ЗКО через печатные СМИ (на государственном и русском языках) на сумму Т89 774 821,42;

— проведение государственной информационной политики на территории ЗКО через электронные СМИ (на государственном и русском языках) на сумму Т64 630 982,14;

Четыре лота на госзакупки тех же услуг «по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в СМИ» разместило управление внутренней политики Атырауской области (на стадии рассмотрения заявок):

— освещение реализации послания главы государства в Атырауской области через региональные телеканалы на Т62,5 млн;

— освещение социально-экономического развития Атырауской области через республиканские телеканалы на Т8 928 571,42;

— освещение реализации послания президента РК «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» в Атырауской области через республиканские телеканалы на Т8 928 571,42;

— освещение важных общественно-политических мероприятий Атырауской области через республиканские телеканалы на Т8 928 571,42.

11 февраля завершается прием заявок на участие в двух конкурсах государственных закупок услуг «по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в СМИ», организованных управлением внутренней политики Кызылординской области. Это конкурс на информационное освещение через областные печатные СМИ о социально-экономическом развитии Кызылординской области на государственном языке на Т65 178 571,43 и столько же (Т65 178 571,43) хотят потратить по схожему конкурсу на информационное освещение на русском языке.

Два конкурса государственных закупок услуг «по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в СМИ» разыгрывает прямо сейчас управление внутренней политики Актюбинской области: «проведение государственной информационной политики через региональное телевидение на государственном и русском языках в Актюбинской области» (конкурс на Т105 142 857,15) и «проведение государственной информационной политики через периодические печатные издания и официальное опубликование нормативных правовых актов Республики Казахстан и Актюбинской области на государственном и русском языках через региональные периодические печатные издания» (конкурс на Т166 218 348,22).

Управление внутренней политики Мангистауской области тоже разыгрывает одновременно два конкурса госзакупок услуг «по подготовке информационных материалов и публикации/размещению в СМИ»: «проведение государственной информационной политики, освещение социально-экономического развития Мангистауской области, пропаганда государственных программ через печатные средства массовой информации, распространяемые на территории Мангистауской области» на Т203 040 178,57 и «услуги по подготовке и размещению информационных материалов в телевизионных СМИ распространяемые по территории МО (Мангистауской области – КазТАГ)» на Т115 889 285,71.

Как сообщал ранее КазТАГ, управление общественного развития города Алматы готовится потратить в 2021 году на проведение государственной информационной политики через телевидение почти Т2 млрд.