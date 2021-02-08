Костанай. 8 февраля. КазТАГ – Водители автобусов Костаная предупредили о забастовке, сообщают «Костанайские новости».

«С 8 февраля мы прекращаем выезд на линию», — заявили водители.

В числе требований: фиксированный оклад, независимый от выручки с валидаторов и снятие ответственности с водителей за неработающие валидаторы.

«Мы работаем по 16-18 часов, этот труд должен быть достойно оплачен. (…) Почему должен водитель отвечать за неработающий валидатор? Почему должен водитель бесплатно перевозить пассажиров? Это же не его вина! Это же не мы придумали», — добавили водители.

Также они считают неподъемной суммой Т150 за проезд для многих слоев населения города и потребовали отменить вход в автобус через переднюю дверь и выход через заднюю, считая, что водитель может не заметить в зеркала выходящего пассажира и прищемить его дверьми.

«Касательно того, что водители будут бастовать, эта информация у нас также имеется. Забастовка водителей 8 февраля под большим вопросом. Во-первых, мы работаем с юридическими лицами, которые выиграли тендер, Согласно договору их автобусы обязаны выходить на линии. Если и будут такие моменты, то у нас есть конкурсная документация, договор о пассажирских перевозках – все будем делать в рамках закона», — заявил заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов.

Как отмечается, с 9 февраля в общественном транспорте Костаная начнет действовать дифференцированный тариф для основной части населения. Для льготных категорий действующий режим продлили до 1 апреля, чтобы все успели оформить социальные карты.