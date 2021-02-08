Взрослого льва нашли в крестьянском хозяйстве близ Алматы

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Алматы. 8 февраля. КазТАГ – Взрослого льва нашли в крестьянском хозяйстве близ Алматы, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел.

«8 февраля в дежурную часть Талгарского РУП поступило сообщение о том, что в селе Бескайнар в одном из крестьянских хозяйств содержится взрослый лев. Выехав по сигналу инспекторы группы природоохранной полиции, действительно обнаружили льва. Животное в хорошем состоянии, содержится в вольере размером 5 м на 10 м. Установлен владелец льва – 28-летний житель города Алматы», — говорится в сообщении в понедельник.

Факт обнаружения и незаконного содержания экзотического хищника зарегистрирован в полиции.

«До решения вопроса о его будущем местонахождении, животное под сохранную расписку временно оставлено главе крестьянского хозяйства», — добавили полицейские.

 

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