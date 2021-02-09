ЕАЭС вводит антидемпинговую пошлину на сварные трубы и профили из Китая

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Алматы. 9 ноября. КазТАГ – Евразийский экономический союз (ЕАЭС) вводит антидемпинговую пошлину на сварные трубы и профили из Китая, сообщает пресс-служба Евразийский экономической комиссии.

«Коллегия Евразийской экономической комиссии 9 февраля приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на ряд видов сварных труб и профилей из нержавеющей стали из Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, пошлина вводится сроком на пять лет, размер ставки составит от 14,62 до 17,28% в зависимости от производителя.

«Основными сферами применения этой продукции являются производство сантехники и теплообменников, автомобилестроение, пищевая промышленность, нефтехимическая и атомная отрасли, производство мебели и инфраструктурное строительство», – отметили в торговом блоке комиссии.

Отмечается, что решение коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

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