В СКО ослабили карантинные меры

Алматы. 9 ноября. КазТАГ – В Северо-Казахстанской области ослабили карантинные меры, сообщает корреспондент агентства.

Ниже представлен текст постановления главного санитарного врача СКО в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции, в котором внесены изменения «об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении».

В постановлении главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области от 30 декабря 2020 года №40 «О карантинных ограничительных мер на территории Северо-Казахстанской области»: пп. 9 п.3 изложить в следующей редакции:

«9) ограничение деятельности торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых домов (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв. м на одного посетителя), с режимом работы с 10.00 до 24.00, и приостановлении деятельности в воскресенье (за исключением находящихся внутри объектов по продаже продовольственных товаров, аптек, салонов красоты, парикмахерских, объектов общественного питания, кинотеатров)»

2) пп. 10 п.3 изложить в следующей редакции:

«10) разрешение деятельности непродовольственных магазинов площадью свыше 500 м? (с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв. м на одного посетителя) и режимом работы с 10.00 до 24.00»

3) пп. 13 п.3 изложить в следующей редакции:

«13) ограничение деятельности крытых вещевых рынков, крытых рынков непродовольственных товаров, крытых строительных рынков с режимом работы с 09.00 до 20.00(с наполняемостью не более 30%, не менее 4 кв. м на одного посетителя) и приостановлением деятельности в воскресенье»

4) пп. 18 п.3 изложить в следующей редакции:

«18) разрешение деятельности фитнес, тренажерных залов (петров) по предварительной записи (не менее 5 кв. м на одного посетителя) с наполняемостью не более 30% от проектной мощности, но не более 50 человек»

5) пп. 19 п.3 изложить в следующей редакции:

«19) ограничение деятельности бассейнов (в индивидуальном формате, ‘из расчета не менее 5 м” зеркала воды на 1 посетителя, с наполняемостью не более 50 человек) с приостановлением деятельности в воскресенье»

6) пп.20 п.3 изложить в следующей редакции:

«20) разрешение деятельности спортивных объектов (для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более пяти человек) с наполняемостью не более 30% от проектной мощности, но не более 50 человек»

7) пп.21 п.3 изложить в следующей редакции:

«21) разрешение деятельности общественных бань саун, с наполняемостью не более 50%, но не более 50 человек, не менее 4 кв. м на одного посетителя и режимом работы с 09.00 ч. до 22.00. Обеспечить приостановление деятельности общественных бань, саун в воскресенье, за исключением общественных бань с общим залом, без индивидуальных кабинок»

8) пп.22 п.3 изложить в следующей редакции:

«22) разрешение деятельности общественного транспорта (внутри населенных пунктов, в том числе пригородные маршруты) с режимом работы 06.30 до 22.00 (увеличение количества автобусов в часы пик, наличие кондуктора, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест) при этом осуществлять допуск пассажиров в автобусы только в масках»

9) пп.24 п.3 изложить в следующей редакции:

«24) ограничение деятельности объектов общественного питания, в том числе находящихся в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых домах (с обеспечением соблюдения расстояния между столами не менее 2 метров, посадка за одним столом не должна превышать более четырех человек, за исключением членов одной семьи) с установлением в зале не более 30 посадочных мест, для объектов менее 30 посадочных мест — не более 50 % от расчетной мощности, с запретом на проведение развлекательных мероприятий (танцы, выступление аниматоров) и режимом работы с 08.00 до 24.00; доставку товара (еды, напитков н прочее) до потребителя с помощью собственной службы доставки или иными службами доставки в упакованном виде осуществлять с 08.00 до 24.00;

10) пп. 27 п.3 изложить в следующей редакции:

«27) работу государственных органов (организаций, предприятий). органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением требований постановлений ГГСВ РК №67, 68. При этом не менее 60% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников), при штатном расписании менее 15 сотрудников рекомендуется, чтобы не менее 50% сотрудников оставались на дистанционной форме работы; Проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к ПГГСВ РК № 68.

11) п. дополнить подпунктом 40 следующего содержания:

«40) разрешить движение междугородних/межобластных регулярных автобусов (микроавтобусов) радиусом не более 300 км».