МИИР о видео «с ввезенным из Китая» автобусом: В Семее выполняют крупноузловую сборку

Семей. 9 февраля. КазТАГ – В Семее выполняется крупноузловая сборка автобусов, прокомментировали в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития видео, автор которого заявляет, что из Китая ввозятся готовые автобусы, а в Казахстане к ним лишь крепят колеса.

«ТОО «СемАЗ» (ВКО) является отечественным производителем грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники. Согласно соглашению о промышленной сборке транспортных средств по коду ТН ВЭД 8702, заключенному между МИИР РК и ТОО «СемАЗ» от 25 декабря 2020 года, ТОО «СемАЗ» производит сварку, окраску, сборку автобуса DONG FENG BWC6665GA5», — заявили в МИИР, отвечая на запрос редакции МИА КазТАГ.

Как уточнили в ведомстве, по итогам 2020 года ТОО «СемАЗ» было произведено 50 единиц автобусов при выполнении технологических операций по сварке и окраске

«Вместе с тем, согласно соглашению производитель имеет право в период действия соглашения производить другие транспортные средства соответствующие данному коду ТН ВЭД при выполнении следующих операций: установка и закрепление двигателя, подключение к двигателю механизмов управления; установка задней подвески и (или) передней подвески; установка системы выпуска газов; установка и подключение аккумуляторной батареи, с проверкой бортовых электрических цепей; установка ходовых колес; заполнение тормозной и охлаждающей жидкостями; проверка эффективности тормозной системы; проведение контрольных испытаний готовых транспортных средств», — перечислили в мининдустрии.

Данные требования, добавили в ведомстве, предъявляются в рамках крупноузловой сборки транспортных средств.

«Модели автобусов, собираемые крупноузловой сборкой, DONG FENG BWC6850GA5 (показываемое на видео) и его модификации DONG FENG BWC6105GA5. Таким образом, автобус подготовлен к крупноузловой сборке. Вышеуказанные требования полностью выполняются», — заверили в МИИР.

Напомним, видео с груженным на тягач автобусом, завезенным, предположительно, из Китая, распространили ранее пользователи социальных сетей.

«Вот – китайский автобус. Китайский автобус, а заявляют, что «сделано в Казахстане». Ничего в Казахстане не сделано – вон, колеса лежат на грузовике, вот сам автобус, вывезли из Китая – вот его потом «соберут» в Семее и заявят, что «сделано в Казахстане». Какие автобусы производят в Казахстане? Велосипед не могут произвести. Вот, смотрите, «сделанный в Казахстане автобус» вывозят из Китая. В Казахстане просто прикрепят два колеса и все», — говорит автор видео.