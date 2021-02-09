Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – 87 единиц транспорта и 130 человек застряли на дорогах Казахстана из-за непогоды, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

«По данным РГП «Казгидромет» в 12 регионах объявлены штормовые предупреждения (г.Нур-Султан, Акмолинской, Актюбинской, Алматинская, ВКО, Жамбылская, Костанайской, Карагандинской, Кызылординская, Павлодарской, Туркестанская и СКО). В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) закрыты восемь участков автодорог республиканского значения в четырех регионах», — сообщил во вторник официальный представитель МЧС Талгат Уали.

По данным ведомства, дороги закрыты:

1) Карагандинской области «Екатеринбург-Алматы» – граница Акмолинской области – Темиртау (1142-1457 км); «Кызылорда-Павлодар» поселок Молодежный – граница Павлодарской области (1066-1135 км);

2) в Акмолинской области: «Екатеринбург-Алматы» (1291-1353 км); «Нур-Султан–Ерейментау – Шидерты» (16-200 км), «Нур-Султан-Щучинск» (18-231 км);

3) в Павлодарской области: «Кызылорда-Павлодар» (1135-1206 км), «Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты» (200-254 км);

4) Северо-Казахстанской области: «Булаево – Возвышенка – Рощинское» (0-228 км).

«Всего на блокпостах наблюдается скопление автотранспорта в количестве 87 единиц техники и 130 человек: 1) город Нур-Султан: в направлении города Павлодар 50 единиц техники (15 грузовых и 35 легковых) и 65 человек; 2) Карагандинской области: в направлении поселок Молодежный-город Павлодар 37 единиц техники и (25 грузовых, один микроавтобус и 11 легковых) 65 человек», — добавили в МЧС.

Как отмечается, организовано выдвижение пяти автоколонн в составе 1114 единиц техники в сопровождении ДП, ДЧС и дорожных служб по маршруту Нур-Султан – Темиртау 300 единиц техники (9.15); Нур-Султан – Щучинск 100 единиц техники (9.15); Темиртау – Нур-Султан 85 единиц техники (9.30), Щучинск – Нур-Султан 521 единицы техники (10.33), Темиртау – Нур-Султан 108 единиц техники (11.15).

«В пунктах обогрева размещено 68 человек, в том числе: в Карагандинской области – 65 человек (поселок Молодежный), Акмолинской – трое (поселок Ерементау – три человека). Для эвакуации населения на закрытых участках дорог подготовлены 108 пунктов обогрева. В местах скопления автомашин ДЧС выставлены временные пункты обогрева (Кунг) три единицы», — сказано в сообщении ведомства.