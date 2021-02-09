Токаев принял главу «Казатомпрома»

Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжана Пирматова, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжана Пирматова. Президенту Казахстана было доложено об основных результатах деятельности национальной атомной компании в 2020 году и планах на предстоящий период», — говорится в сообщении во вторник.

Пирматов сообщил, что, несмотря на пандемию коронавируса, все поставленные перед компанией задачи выполнены.

«Третий год подряд «Казатомпром» достигает высоких показателей по реализации продукции и уверенно сохраняет статус лидера на мировом рынке по производству и объемам продаж урана. Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе реализации программы цифровой трансформации, совершенствовании бизнес-процессов и завершении строительства завода по производству тепловыделяющих сборок (ТВС). По итогам встречи глава государства дал руководителю «Казатомпрома» ряд конкретных поручений», — сказано в сообщении.