Токаев принял главу «Казатомпрома»

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Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжана Пирматова, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Галымжана Пирматова. Президенту Казахстана было доложено об основных результатах деятельности национальной атомной компании в 2020 году и планах на предстоящий период», — говорится в сообщении во вторник.

Пирматов сообщил, что, несмотря на пандемию коронавируса, все поставленные перед компанией задачи выполнены.

«Третий год подряд «Казатомпром» достигает высоких показателей по реализации продукции и уверенно сохраняет статус лидера на мировом рынке по производству и объемам продаж урана. Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о ходе реализации программы цифровой трансформации, совершенствовании бизнес-процессов и завершении строительства завода по производству тепловыделяющих сборок (ТВС). По итогам встречи глава государства дал руководителю «Казатомпрома» ряд конкретных поручений», — сказано в сообщении.

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