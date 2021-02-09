На Т604 млрд рекордно вложились инвесторы в госдолг РК в январе — Нацбанк

Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Иностранные инвесторы на Т604 млрд вложились в госдолг РК на конец января, сообщает регулятор.

«К тенговым госбумагам проявляют интерес местные брокерские компании и иностранные инвестбанки. На конец января объем вложений иностранных инвесторов в госдолг РК составил Т604 млрд в эквиваленте – абсолютный рекорд для Казахстана за всю историю наблюдений», — говорится в сообщении Нацбанка РК, распространенном во вторник.

Согласно информации, в условиях низких ставок на развитых рынках, тенговые инструменты весьма привлекательны для иностранных инвесторов. Последние несколько месяцев Нацбанк видит приток нерезидентов в свои ноты и гособлигации минфина, вложения в которые на конец января составили Т198 млрд.

На конец января доля владения нерезидентами нотами Нацбанка составила 11,45%, что, по оценке регулятора, указывает на доверие к местному финансовому рынку и его инфраструктуре.

Причины притока нерезидентов, по данным Нацбанка, — их интерес к более рисковым активам развивающихся рынков и позитивная динамика цен на нефть.

Также, выпуск «коротких» ценных бумаг минфином, сроком от одного до трех лет заинтересовал инвесторов.

По планам на 2021 год минфин планирует выпустить тенговые облигации объемом Т1,9 трлн, из которых Т1 трлн пойдет на облигации сроком до пяти лет, включительно, а Нацбанк с III квартала 2020 года приостановил выпуск годовых нот, что может усилить спрос на бумаги минфина.