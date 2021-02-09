Заитов, Майгазиев, Болманов и другие – казахстанские звезды меняют сцену на кулуары власти

Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Назначение совсем недавно позиционировавшегося как «лидер» протестных акций акына Рината Заитова на пост директора государственного театра традиционного искусства «Алатау» не является чем-то необычным – с недавних пор это лишь часть сложившейся тенденции: казахстанские артисты все чаще освещенной софитами сцене предпочитают скрытые от лишних глаз публики кулуары власти.

Часто это происходит по шаблонному сценарию – известные артисты и певцы, проработавшие в сфере много лет, становятся «бренд-амбассадором» при том или ином акимате. По такому пути, например, пошел музыкант Мейрамбек Беспаев. В сентябре 2019 года аким Алматы Бакытжан Сагинтаев назначил его на должность своего советника. Творческой деятельности Беспаева уже более 30 лет. Он стал известен как солист группы «МузАРТ». Примечательно, что еще один известный член этой группы – Сакен Майгазиев – тоже получил должность в госучреждении. В декабре 2020 года его назначили директором городского дома культуры Шымкента. Примечательно, что он, как и Заитов, ранее неоднократно высказывался в поддержку протестной части населения. Так, Майгазиев резко раскритиковал власть после массовых акций протеста с участием матерей, которые начали регулярно проходить с 2019 года.

В Шымкенте, кстати, «любят» назначать звезд на ответственные посты. Самые «свежие» примеры – 12 января певица Акбота Керимбекова стала заместителем руководителя управления культуры города, а еще раньше – 8 января ведущая солистка театра «Астана Опера» Майра Мухамедкызы стала директором театра оперы и балета Шымкента.

«Организаторские способности» артистов «Астана Оперы» высоко ценят, как выяснилось, и в других регионах. Так, знаменитый оперный певец Сундет Байгожин, который с 2013 по 2020 года был ведущим солистом столичного театра, в мае 2020 года стал советником акима Кызылординской области по вопросам культуры, а уже в сентябре – возглавил Костанайскую областную филармонию.

«Звездные назначения» происходят и на республиканском уровне – так, в сентябре 2019 года певец Кыдырали Болманов стал советником министра культуры и спорта, а на парламентских выборах 2016 года в партийные списки кандидатов были включены исполнители Кайрат Нуртас и Жанар Дугалова. Также примечательно, что сыгравший первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в многосерийной киноэпопее актер Нурлан Алимжанов, также находившийся в партийном списке, в 2019 году стал депутатом мажилиса. Однако он там далеко не первый артист – «долгожителем» нижней палаты можно назвать Бекболата Тлеухана, который заседает в мажилисе уже почти 17 лет.

Стоит отметить, что назначения творческих людей на высокие посты без должного бэкграунда нередко воспринимаются обществом негативно. Например, после назначения известного клоуна Мурата Мутурганова на должность заместителя директора «Казгосцирка» в 2012 году произошел скандал – его подчиненные написали жалобу в министерство труда и социальной защиты. На момент назначения он не имел высшего образования и опыта в руководящих должностях, также в его подчинении были близкие родственники – отец и сестра. За такой резкий «карьерный взлет» Мутурганов выплатил цирку огромную сумму. Ему пришлось заплатить за второй ежегодный фестиваль цирка, проведение которого он предложил сам. По словам Мурата, эта сумма составила $120 тыс.

Напомним, 8 января стало известно, что айтыскер Ринат Заитов возглавил алматинский театр традиционного искусства «Алатау». Летом 2019 года в ходе президентских выборов в Казахстане акын позиционировался как один из стихийных «лидеров» протестных акций граждан, выступивших против нарушений в ходе избирательного процесса. Он не признал выборы честными, так как призывал голосовать за кандидата Амиржана Косанова. Вскоре Заитова и его сторонников задержали на стихийном митинге и отвезли в ДП Алматы. Около здания полиции тогда собралось около 3000 парней, которые потребовали освободить айтыскера. После его освобождения сторонники устроили массовый автопробег по ночному Алматы. В ответ сотрудники спецслужб и полиции перекрыли движение на улице Толе би около автовокзала Сайран. Позже айтыскера отпустили, но сначала было выпущено специальное видеообращение, снятое, предположительно, в стенах полиции. На нем акын заявил, что не просился в «лидеры» и призвал своих сторонников разойтись по дома. Как результат этих событий общественная деятельность Рината Заитова свелась к нулю.