Казахстанская утопия: независимость от коррупции и прожектёрства 09.02.2021 16:30 Лилия ИГЛИКОВА Политика 256 0 Казбек Бейсебаев о парадоксах в экономике и политике Похожие материалы: «Рост проблемных активов может привести Казахстан к потере государственности». Затянувшееся детство: чего так и не понял Казахстан, обретя независимость». «Почему новая экономическая политика в Казахстане такая же, как и старая?» Свой среди чужих Габидулла, который живет под «крышей» Не трожьте Конституцию! Реформы заблокированы Высшим советом по реформам