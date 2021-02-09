Алматы. 9 февраля. КазТАГ — Оптимизм по поводу восстановления спроса на нефть привел к повышению цен на нефть, сообщает Anadolu Agency.

«Цены на нефть во вторник достигли 13-месячных максимумов на фоне растущего оптимизма по поводу восстановления спроса на нефть», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что после нескольких месяцев падения цены на нефть марки Brent и WTI вернулись к своим допандемическим уровням, в основном благодаря более значительному сокращению добычи в Саудовской Аравии и сокращениям в странах ОПЕК +.

Кроме того, издание поясняет, что ожидание более высоких выплат населению и пострадавшим от пандемии компаниям в США также способствовали повышению цен.

Как сообщается, цена на нефть марки Brent поднялась до $61,08, а на нефть марки WTI – до $58,39.