Токаев обсудил вопрос совершенствования законодательства по укреплению института семьи

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Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Лаззат Рамазановой вопрос совершенствования законодательства по укреплению института семьи, сообщает пресс-служба Акорды.

«Глава государства принял председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Лаззат Рамазанову. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о деятельности Национальной комиссии и планах на предстоящий период. В ходе встречи были рассмотрены вопросы совершенствования законодательных норм, направленных на укрепление института семьи, сохранение семейных ценностей, недопущение насилия в отношении женщин и детей, решение социальных проблем», — говорится в сообщении во вторник.

Глава государства считает, что к процессу подготовки законопроекта должны подключиться все центральные и местные исполнительные органы.

«Следует выработать эффективный регламент межведомственного взаимодействия по вопросам укрепления института семьи на всех уровнях», — сказано в сообщении.

Президент поддержал предлагаемые изменения в подходах к работе региональных комиссий по делам женщин и семейно-демографической политике, подчеркнув, что им необходимо наладить тесное взаимодействие с гражданским обществом. В рамках реализации концепции семейной и гендерной политики ответственность за достижение поставленных целей и задач, как отмечается, должна быть возложена на акимов регионов.

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«В ходе встречи был затронут вопрос участия женщин в общественно-политической жизни страны. Соблюдение равных прав и возможностей женщин в государственных органах, квазигосударственном и корпоративном секторах будет рассматриваться как один из критериев оценки эффективности их деятельности. Касым-Жомарт Токаев также положительно оценил проект по внедрению женской кооперации в решение социальных вопросов общества на региональном уровне», — добавили в Акорде.

 

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