Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в четырех областях Казахстана на 10 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«10 февраля в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«10 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель. Ветер западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 10 февраля ожидается ветер западный порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«10 февраля в Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман. Ветер юго-западный, западный, местами 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«10 февраля в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед. В Шымкенте 10 февраля временами ожидается туман», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.