«Обнальные» схемы на Т2 трлн выявил в 2020 году минфин Казахстана

Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане в 2020 году министерство финансов выявило онлайн 5 тыс. компаний, проводящих схемы по обналичиванию с оборотом Т2 трлн, заявил министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Стало возможным онлайн выявление рисковых компаний, которые участвуют в бестоварных сделках и схемах по обналичиванию. Выявлена и ограничена деятельность 5 тыс. таких компаний с суммой оборота Т2 трлн. Это способствовало сокращению обналичивания на территории Казахстана», — сказал Жамаубаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, налогово-таможенное администрирование развивается позитивно.

«За 2020 год органами госдоходов проведено 11,4 тыс. налоговых проверок, что в сравнении с 2019 годом меньше на 58%. При этом, результативность увеличена на 29%», — добавил министр.

Кроме того, введены новые методы дистанционного контроля. Для прозрачности госзакупок внесены изменения в их правила и финансовая устойчивость участников госзакупа должна подтверждаться.

Также, по итогам 2020 года рассмотрено 2,5 тыс. обращений лиц и компаний и обеспечено поступлений на сумму Т7,4 млрд.