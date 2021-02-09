Алматы. 9 февраля. КазТАГ – Три населенных пункта подтопило в Алматинской области, сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

«В связи с повышением температурного фона, выпадением обильных осадков в виде дождя, снеготаяния и поступления талых вод в трех населенных пунктах Алматинской области (в с. Ешкиолмес и А.Алдабергенов Ескельдинского района, а также в Талапты Коксуского района) произошло подтопление дворовых территорий частных жилых домов», — рассказал Уали во вторник.

Как уточняется, ночью 8 февраля в ДЧС Алматинской области поступило сообщение, о том, что в трех населенных пунктах произошел перелив воды и подтопление ориентировочно 40 дворовых территории частных жилых домов.

«Силами ДЧС Алматинской области и сотрудниками МИО в селе Ешкиолмес Ескельдинского района с места происшествия эвакуировано 10 человек и размещены в средней школе. Произведена откачка воды с помощью мотопомп. На базе ДЧС был развернут оперативный штаб и работала горячая линия», — пишет пресс-служба.

Отмечается. что на данный момент проводятся работы по углублению арычной сети, возведению насыпной дамбы и отводу талых вод.

«Всего на местах подтопления были задействованы силы и средства ДЧС Алматинской области 67 сотрудников, 15 единиц техники, 18 мотопомп, с МИО 28 сотрудников, пять единиц техники и пять единиц мотопомп, РОП 7 сотрудников, три единицы техники.

МЧС РК просит граждан соблюдать правила безопасности в паводкоопасный период, своевременно очищать арычные сети, прилегающие к дворовым территориям от снега и мусора», — резюмируется в сообщении.