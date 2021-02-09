Павлодар. 9 февраля. КазТАГ — Вторая за три дня коммунальная авария оставила без воды семь жилых многоэтажек в Павлодаре, передает КазТАГ.

«8 февраля было выявлено два повреждения. По улице Нурмагамбетова, 22 произошла авария на водопроводе диаметром 200 мм. Под отключение попали семь многоквартирных жилых домов и три административных здания. Второе повреждение по адресу улица Астана, 8, где от водоснабжения отключены три жилых высотки. К этим домам организован подвоз воды», — сообщил заместитель главного инженера ТОО «Павлодар — Водоканал» Вадим Паршуков во вторник.

Он добавил, что на обоих участках ведутся работы по устранению повреждений, до конца дня планируется восстановить водоснабжение».

Также Паршуков рассказал об устранении аварии на улице Катаева, произошедшей в воскресенье.

«Выявлено повреждение затворной арматуры на центральном водопроводе d 500 мм, она заменена на новую. В настоящее время ведется запуск водопровода, вода будет подана во все дома», — сообщил он.

Напомним, из-за коммунальной аварии водой залило улицу в Павлодаре, был затоплен подвал жилого дома. После было проведено отключение воды 18 многоэтажных жилых домов и восьми прочих объектов по улице Катаева.