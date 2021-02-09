В Алматы по восемь лет тюрьмы получили экс-прокурор и банкир за групповое изнасилование

Алматы. 9 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы по восемь лет лишения свободы получили экс-прокурор и банкир за групповое изнасилование, передает корреспондент агентства.

«Признать Тлембаева Тимура виновным в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 120 УК РК и назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы. Его же признать виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.1 ст. 121 УК РК и назначить ему по этой статье наказание в виде шести лет лишения свободы. В соответствии с ч.3 ст. 58 УК РК окончательное наказание назначить в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительном учреждении средней безопасности», — сказал судья, оглашая приговор во вторник.

Аналогичный приговор был вынесен второму обвиняемому — банкиру Канату Аликулу.

Кроме того, суд взыскал с них по Т1,5 млн в пользу потерпевшей в счет возмещения морального ущерба.

Напомним, 27 августа МИА КазТАГ сообщало, что в Алматы за групповое изнасилование судят экс-сотрудника районной прокуратуры и топ-менеджера одного из банков второго уровня (БВУ). По информации потерпевшей стороны, в ночь на 8 ноября 2019 года девушка была избита и изнасилована в квартире топ-менеджера одного из казахстанских БВУ. Как отмечали адвокаты, они были знакомы, и пострадавшая доверяла банкиру, который заманил ее обманным путем, не сообщив, что приедут его знакомые. Адвокаты сообщили, что в тот же день подозреваемый проиграл значительную сумму в казино. Второй подозреваемый является бывшим сотрудником прокуратуры Алматы, также он работал в прокуратуре Бостандыкского района. Оба, по версии потерпевшей стороны, насильно удерживали девушку и надругались над ней до утра. Экспертиза зафиксировала многочисленные ссадины и гематомы на ее теле.

Представители потерпевшей отмечали, что подсудимые хотели подкупить следствие.

28 декабря судья Бостандыкского районного суда №2 Темиржан Кудабаев запретил комментировать дело в СМИ.