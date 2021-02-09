Введение классных чинов и униформы для налоговиков поможет снизить коррупцию – минфин РК

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Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Введение классных чинов и униформы для сотрудников органов государственных доходов поможет снизить уровень коррупции, считает министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Агентство по противодействию коррупции отмечает подверженность коррупции сотрудников органов госдоходов ввиду низкой заработной платы, социальной незащищенности и высокой ответственности. Такое положение ведет к оттоку опытных работников, которые зачастую применяют свои приобретенные знания и навыки в частном секторе. В этой связи мы предлагаем введение классных чинов с надбавкой к базовому окладу и введение единого форменного обмундирования», — сказал Жамаубаев на заседании правительства во вторник.

По его мнению, «указанные меры позволят сохранить высококвалифицированные кадры и преемственность, снизить уровень коррупции, а также повысить статус органов госдоходов».

 

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