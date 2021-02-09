Минфин с 2021 года может получить данные о счетах казахстанцев более чем в 100 офшорах

Нур-Султан. 9 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. С 2021 года министерство финансов планирует обмениваться информацией с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по финансовым счетам казахстанцев в более чем 100 юрисдикциях, заявил глава минфина Ерулан Жамаубаев.

«Для противодействия выводу капитала за рубеж и деофшоризации экономики в рамках электронного обмена сведениями с ОЭСР и Национальным банком подписана многосторонняя конвенция и с 2021 года планируется обмен информацией с ОЭСР по финансовым счетам наших граждан в более чем 100 юрисдикциях», — сказал Жамаубаев на заседании правительства во вторник.

По его словам, в законы РК будет предлагаться ряд изменений, направленных на улучшение администрирования.

Введенный с 2020 года трехлетний мораторий на проверки, снизил, по данным министра, кассовую дисциплину. Недобросовестные предприниматели восприняли инициативу как шанс безнаказанно уклоняться от налогов.

«Только за 2020 год в рамках проводимого нами проекта «Гражданский контроль – требуй чек» в адрес КГД (комитета государственных доходов – КазТАГ) поступило 16,5 тыс. сообщений о нарушениях с видео-фиксацией. Также поступило 7 тыс. жалоб, на которые органы госдоходов не могли реагировать ввиду моратория», — сказал Жамаубаев.

Поэтому минфин инициировал поправки в указ о моратории, в части его нераспространения на проверки по жалобам граждан и недобросовестным субъектам.

Также, минфин намерен расширить перечень субъектов, для которых использование электронных счетов фактур (ЭСФ) обязательно. Сейчас выписывают ЭСФ только плательщики НДС и в пилотном режиме – реализаторы лекарств и золотой руды.

«Усилится адмответственность в таможенной сфере за недостоверное декларирование товаров», — проанонсировал министр.

Также, в связи с переходом средних компаний в разряд крупных, переток платежей из республиканского бюджета в местный составил порядка Т100 млрд и минфин предлагает внести поправки в бюджетный кодекс по пересмотру порядка формирования перечня плательщиков КПН в республиканский бюджет.