1,9 млн экономически активных казахстанцев не имеют кредитов – ПКБ

Алматы. 10 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане 21%, или 1,9 млн, от экономически активного населения не имеют кредитов, заявил генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро» (ПКБ) Руслан Омаров.

«Чистый потенциал кредитного рынка — 1,9 млн или 21% от экономически активного населения», — сказал на ежегодной конференции по рынку кредитования FCB Media Day, в среду.

По его словам, на начало 2021 года общая судная задолженность по рынку Казахстана составила Т21,7 трлн. Прирост за 2020 год — Т1,3 трлн или 6,5%.

«Это не так много для рынка, но в целом рынок рос и это очень хорошо», — оценил глава ПКБ.

Из них бизнес кредиты составляют 67%, розничные — 33%.

В суммах: бизнес кредиты составили Т14,5 трлн, выросли за 2020 год на Т714 млрд или 5,2%, розничные кредиты – Т7,1 трлн, выросли на Т607 млрд или 9,3%.

То есть, розница росла быстрее, чем бизнес кредиты, отметил эксперт.

«Если мы говорим о кредиторах, то 74% всей суммы задолженности — это банки второго уровня, доля МФО — 2%, организаций с госучастием — 15%, прочих — 9%. Понятно, что на рынке кредитования в Казахстане лидирует банки. МФО, это — немногочисленная, но активно растущая часть рынка кредитования», — сказал Омаров.

Экономически активное население Казахстана, по его данным, составляет 9,167 млн человек. Общее число заемщиков с открытыми и закрытыми кредитами — 9,8 млн, заемщиков с открытыми кредитами, с нулевым остатком — 7,3 млн, заемщиков с открытым, ненулевым, остатком — 6 млн.