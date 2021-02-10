Модераторы могут получить лазейку для блокирования неудобных вопросов СМИ Казахстана

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Модераторы могут получить лазейку для блокирования неудобных вопросов средств массовой информации (СМИ) Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В случае аккредитации журналиста, главным редактором и (или) уполномоченным представителем редакции СМИ обеспечивается соблюдение аккредитованным журналистом общественного порядка, тематики (содержания) мероприятия, а также требований модератора мероприятия», — говорится в примечаниях к приложениям к проекту правил аккредитации журналистов.

В действующих правилах данное примечание в приложениях отсутствует.

Согласно части 1 статьи 2 закона «О средствах массовой информации», свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией, а цензура запрещается. Согласно статье 20 Конституции «Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается», а части 2 этой же статьи основного закона – «каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом».

Отметим, что модераторы государственных и окологосударственных структур Казахстана регулярно отключают журналистам микрофоны, препятствуя в получении информации через вопросы участникам пресс-конференций и брифингов из числа высокопоставленных должностных лиц страны. Подобные ситуации уже приводили к скандалам и массовым жалобам журналистов на цензуру. Учитывая, что принятие поправок, вынесенных министерством информации и общественного развития на публичное обсуждение, может спровоцировать дальнейшие нарушения модераторами конституционного запрета на цензуру и свободы получения информации, редакция МИА КазТАГ через сайт электронного правительства eGov обратилась с запросом в Конституционный совет Казахстана с просьбой прокомментировать документ, опубликованный на портале «Открытые НПА».

Проект правил вынесен на публичное обсуждение до 15 февраля.