Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Бизнес хочет напрямую договариваться с инвесторами по оффтейк контрактам, заявил депутат мажилиса РК от фракции партии «Ак жол» Азат Перуашев.

«Фракция Акжол просит расширить механизмы действия оффтейк контрактов: внести в банковское регулирование и регулирование БРК признание контрактов в качестве залогового обеспечения по кредитам, связанным с их выполнением, распространить практику заключения и исполнения контрактов на систему госзакупок и закупок крупных недропользователей, в том числе, путем прямых переговоров с ведущими иностранными инвесторами», — сказал Перуашев на заседании мажилиса, в среду.

По его словам, в Казахстане пионером и пока единственным проводником оффтейк (Off-take) стратегии на уровне корпоративной политики является АО «ФНБ «Самрук-Казына». Фонд одобрил 37 оффтейк контрактов, причём и для расширения ассортимента продукции, стимулируя производство товаров, ранее не производившихся в Казахстане, в отраслях машиностроения и IT коммуникаций. Объем запланированных инвестиций по этим контрактам составляет свыше Т218 млрд.

«Из наиболее успешных можно привести пример производства аккумуляторов, которые раньше в Казахстане не производились, по контракту на Т6 млрд», — добавил глава фракции.

На этой неделе планируется, по его данным, заключить еще несколько оффтейк контрактов на сумму более Т70 млрд.

В ходе реализации таких контрактов выявилась необходимость доработать их формат в связи с выходом за рамки компетенции фонда «Самрук-Казына». На бизнес-форуме «Самрук-Казына» в прошлом году правительство заявило, что типовая форма оплаты контрактов согласована с Ассоциацией финансистов Казахстана (АФК) и агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и такие контракты будут приниматься банками второго уровня в качестве залогового обеспечения для кредитования под реализацию данных проектов.

Однако на практике банки, ссылаясь на отсутствии норм в регулировании, отказывают промышленникам в финансировании оффтейк контрактов. Реализация проектов оказывается под угрозой срыва. Банк развития Казахстана (БРК) отказывается принимать госгарантии в обеспечение кредита по таким контрактам, подчеркнул депутат.

Кроме того, учитывая отказ правительства от норм поддержки, ранее предусмотренных «Кодексом о недрах», отечественных товаропроизводителей в деятельности иностранных инвесторов с 1 января, необходимо распространить механизм оффтейк контрактов не только на структуры Самрук-Казына, но и на систему госзакупок и закупок крупных недропользователей, добавил Перуашев.