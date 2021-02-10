Президент Афганистана позвонил Токаеву

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ — Президент Афганистана Ашраф Гани позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, сообщает пресс-служба Акорды.

«По инициативе афганской стороны состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Ашрафом Гани. Лидеры Казахстана и Афганистана обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении в среду.

Президент Афганистана выразил признательность Казахстану за неизменную поддержку внутриафганскому диалогу, эффективную и масштабную экономическую помощь его стране.

«Токаев подтвердил неизменность курса Казахстана на всестороннюю поддержку афганского государства. По словам главы государства, Казахстан на высоком уровне будет принимать деятельное участие в работе международных и региональных форумов по обеспечению безопасности и оказанию содействия Афганистану в восстановлении его экономики и социальной инфраструктуры», — сказано в сообщении.

Президент Казахстана отметил, что с целью активизации всесторонних контактов с Афганистаном им создан институт специального посланника в ранге посла по особым поручениям.

«Президенты достигли договоренности о продолжении диалога по конкретным вопросам и направлениям сотрудничества в ходе визита представительной правительственной делегации в Казахстан в первой половине этого года. Президент Ашраф Гани получил приглашение совершить официальный визит в нашу страну для закрепления итогов переговоров правительственных делегаций и обсуждения перспектив взаимодействия между Казахстаном и Афганистаном», — добавили в Акорде.