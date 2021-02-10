Кульгинов про завершение LRT: Затрачены колоссальные средства, поэтому будем продолжать

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Затрачены колоссальные средства на строительство «Astana LRT» (легкорельсового транспорта), поэтому будем продолжать, заявил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов.

«Эти все строения, которые в городе остались (от строительства ЛРТ – КазТАГ) не красят облик города. И там были затрачены колоссальные средства, поэтому эту работу будем продолжать», — рассказал Кульгинов на отчетной встрече с населением в среду.

Также аким заявил, что для этой цели ведутся переговоры с банками по привлечению инвестиций.

«Вопрос по его продолжению в период пандемии было приостановлено, поскольку надо было привлекать внешние займы с банков второго уровня, не только в Казахстане, но и с международных банков. Сейчас эта работа возобновлена. Нужно, чтобы банки привлекли средства и продолжить эту работу», — добавил он.

16 июля КазТАГ сообщал, что CTS готова потратить Т649 млн на услугу по организации выпуска и размещения эмиссионных ценных бумаг на внешних рынках капитала. Агентство также сообщило, что бывшая «Астана LRT» хочет разместить ценные бумаги на сумму более $1 млрд под госгарантию за рубежом.

Еще раньше – 27 февраля 2020 года МИА КазТАГ сообщало, что ТОО «Астана LRT» после череды коррупционных скандалов переименовали в City Transportation Systems (CTS).

Ранее – 13 июня 2019 года стало известно, что власти Казахстана одобрили госгарантию на $1,6 млрд для ТОО «Астана LRT», а еще раньше – 9 июля 2018 года сообщалось, что на первую очередь строительства проекта системы легкорельсового транспорта (ЛРТ) планируют направить более Т305 млрд.

30 июля 2019 года стало известно, что экс-глава «Астана LRT» Талгат Ардан объявлен в международный розыск, а 13 декабря – о том, что в розыск объявлен бывший заместитель председателя правления АО «Национальная Компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering) и экс-заместитель акима Нур-Султана Канат Султанбеков. Он был назван организатором хищения средств ТОО «Астана ЛРТ».

8 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Нур-Султана возобновить строительство системы легкорельсового транспорта (ЛРТ), при этом он назвал проект «злополучным» и «спорным».

10 октября 2019 года сообщалось, что антикоррупционной службой при взаимодействии с Национальным банком и счетным комитетом проверяется законность и обоснованность размещения в ликвидированном в последствии «Банке Астаны» денежных средств, полученных у Банка развития Китая на проект ЛРТ.

9 декабря 2020 года аким Нур-Султана Алтай Кульгинов не смог объяснить заем $1,08 млрд для ТОО «City Transportation Systems» (CTS), бывшего когда-то компанией «Астана LRT», под государственную гарантию за рубежом.