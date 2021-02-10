Более 3 тыс. казахстанцев вышли на биржевой рынок в январе — KASE

Алматы. 10 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Число физлиц, выходящих на биржевой рынок в январе, превысило 3 тыс., заявила заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) Наталья Хорошевская.

«В течение всего прошлого года темп роста числа физлиц, которые выходят на биржевой рынок, открывают счета в центральном депозитарии, оставался высоким и постепенно рос. В январе прошлого года мы начинали с показателей 500, 700, 1 тыс. счетов в месяц. По итогам января 2021 года цифра — уже более 3 тыс.», — сказала Хорошевская на онлайн-брифинге KASE в четверг.

По ее словам, в первую очередь физлица участвуют в сделках с акциями. Этот рынок более привлекателен для частных инвесторов, потому что является объективно ликвидным не только в Казахстане.

Очень быстрорастущий биржевой рынок, который мы видим, это — рынок паевых инвестиционных фондов (ПИФов), — некая синергия между продуктами коллективных инвестиций, которые предлагают брокерские компании и торгуемым биржевым инструментом, которые предлагает уже биржа. С одной стороны, это — фактически пассивные инвестиции, когда инвестор покупает пай, а не конкретную ценную бумагу (ЦБ). В пай, как правило, упакован целый пакет ЦБ, соответствующий стратегии этого паевого фонда. В то же время инвестор может торговать этим паем активно на рынке, не дожидаясь дня, когда управляющая компания эти паи продаёт или выкупает, что обычно происходит по определенному графику, пояснила зампред биржи.

Это, по оценке Хорошевской, хороший кейс для рынка, который сейчас активно развивается.

Эта динамика будет нарастать, что связано с двумя факторами: с одной стороны, нововведения в законах Казахстана позволяют банкам оказывать брокерские услуги для своих клиентов на рынке госбумаг и негосударственных ценных бумаг, и банки сделали большой шаг в цифровизации услуг, чтобы услуги были максимально доступными как можно более широкому кругу именно частных инвесторов. Поэтому, если банки будут включать в свои продукты брокерские услуги, это будет очень положительно, ожидает она.

Трейдерские компании на рынке Казахстана сейчас, по ее данным, предпринимают усилия, которые уже реализуется в готовых проектах, чтобы цифровизовать услуги и представить клиентам короткий доступ на рынок для торговли.

Заслуга KASE — во внедрении новых торговых систем, имеющих удобный встроенный интерфейс, чтобы подключались брокерские сервисы, которые дают прямой доступ клиентам, отметила зампред биржи.

«У нас есть все основания полагать, что рост вовлечения розничных инвесторов, физических лиц, на данный рынок, будет выше», — заключила Хорошевская.