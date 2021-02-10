Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Министр здравоохранения Алексей Цой пояснил почему российская вакцина не зарегистрирована в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«У нас есть процедура разового ввоза, которая была получена на первую партию вакцины, произведенную на территории Российской Федерации. Данная вакцина зарегистрирована в РФ. Прошла все этапы клинических испытаний. И поэтому внутри Казахстана у нас есть такая возможность, которая позволяет разовый ввоз лекарств по особым нуждам», — рассказал Цой на брифинге в среду.

Он назвал требование, которое позволило ввозить не зарегистрированную вакцину в нашу страну.

«К вакцине, которая произведена в России, у нас есть определенные требования. Если вакцина уже имеет регистрацию в любой из стран, с сильной регуляторной системой, эти вакцины могут быть допущены на рынок по процедуре разового ввоза», — пояснил министр.

Также он рассказал, как обстоят дела с регистрацией «Sputnik V» казахстанского производства.

«Что касается партии, которая произведена в Казахстане, она проходит все этапы, потому что это уже другая производственная площадка. Это трансфер технологии. И лекарственное вещество, либо вакцина, произведенная на иных площадках, проходит другую определенную процедуру. То есть, идет сличение образцов, контроль качества, валидация оборудования. Этот процесс, как мы уже говорили, должен завершиться до конца февраля. После того, как он завершится, вакцина «Sputnik V» уже будет не российского, а казахстанского производства, которая получит регистрацию на территории Казахстана», — заявил Цой.

По его словам, на настоящий момент идет процедура регистрации «Sputnik V» казахстанского производства, документы сданы. Сама регистрация ожидается в этом месяце.