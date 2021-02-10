Новые симптомы, указывающие на заражение COVID-19 выделили в Великобритании

Алматы. 10 февраля. КазТАГ – Исследователи из Имперского колледжа Лондона выделили ряд симптомов, часто возникающих при заражении коронавирусом, речь идет об ознобе, потере аппетита, головной боли и боли в мышцах, сообщает ТАСС.

«В ходе исследования REACT-1, в котором приняли участие больше миллиона жителей страны, выяснилось, что именно эти симптомы лидируют по распространенности среди заболевших после выделяемых британскими врачами четырех главных признаков COVID-19. К последним относятся: повышение температуры, внезапно появившийся и не проходящий кашель, а также потеря способности ощущать запахи и/или вкусы.

У участников исследования, сообщивших о наличии любого из этих симптомов или их сочетания, чаще подтверждалось заражение коронавирусом. Чем больше симптомов упоминали случайно выбранные люди, получавшие по почте опросники REACT-1 и наборы для самостоятельной сдачи анализа на коронавирус, тем выше была вероятность, что результаты теста подтвердят наличие инфекции. При этом 60% инфицированных сообщили о том, что не испытывали никаких симптомов болезни в течение недели перед сдачей анализа», — говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте вуза.

Авторы исследования отмечают разницу в частоте проявления симптомов у людей разных возрастов. На головные боли чаще всего жаловались дети и подростки в возрасте от 5 до 17 лет, о боли в мышцах сообщали в основном в возрастной группе от 18 до 54 лет, а потеря аппетита наблюдалась также у участников исследования старше 55 лет. Озноб в качестве симптома при коронавирусной инфекции встречался во всех возрастных группах.

«Полученные нами результаты указывают на то, что многие из инфицированных COVID-19 не будут сдавать анализы, а, следовательно, не будут и самоизолироваться, поскольку их симптомы не совпадают с теми, которые указаны в действующем перечне, используемом для выявления инфицированных», — заявил директор программы REACT профессор Пол Эллиотт.

Как уточняется, в настоящий момент британцам рекомендуется сдавать анализы при наличии любого из четырех основных симптомов, что, по оценкам исследователей, позволяет в идеальных условиях выявлять до половины всех случаев инфицирования, сопровождающихся симптоматическими проявлениями. При включении в список новых симптомов этот показатель, по мнению Эллиотта и его коллег, можно было бы довести до 75%.

«В ходе исследования была также предпринята попытка установить, можно ли по симптоматике определить вероятность заражения британским штаммом коронавируса B.1.1.7. Выяснилось, что по мере распространения нового генетического варианта вируса на территории королевства в декабре-январе возросло число инфицированных, жаловавшихся на кашель, но заражение реже сопровождалось потерей обоняния», — резюмируется в сообщении.