Проект правил аккредитации журналистов противоречит закону о СМИ и Конституции – «Адил соз»

Алматы. 10 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Проект правил аккредитации журналистов противоречит закону о СМИ и Конституции РК, считает президент международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева.

«Этот документ серьезно затрудняет профессиональную деятельность журналиста. Указанные в нем требования противоречат не только закону о СМИ, но Конституции РК. Вызывает возмущение условие, при котором журналист лишается аккредитации: «распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих деловую репутацию аккредитовавших его государственных органов, общественных объединений и организаций». Кто будет это определять? Те, кого журналисты критикуют в своих публикациях? Если уж так хочется оставить этот пункт в Правилах, то надо хотя бы указать, что факт распространения таких сведений должен быть установлен решением суда», — сказала Калеева агентству КазТАГ в среду.

При этом она отметила, что введение понятия «модератор» также может помешать работе журналистов.

«В проект Правил аккредитации вписаны еще четыре термина из закона о СМИ. Наверное, это сделано для того, чтобы «пристроить» туда новое понятие — «модератор»? «Модератор – уполномоченное лицо, осуществляющее координацию действий участников мероприятия, а также эффективное и конструктивное обсуждение (дискуссию) при проведении мероприятия». Кто такой этот модератор? Кто его уполномочил? Наверное, та организация, которая проводила аккредитацию. Понятно, что она поставит модератором своего человека, чтобы он фильтровал вопросы журналистов. Но тогда нужно указать и требования к такому человеку: какое у него должно быть образование, опыт работы, насколько он должен быть компетентен. Раньше на пресс-конференциях был ведущий. Он не смел перебивать журналистов или мешать им задавать вопросы. Видимо, модератор понадобился, чтобы узаконить произвол, который сейчас повсеместно допускают госорганы при общении с прессой», — отметила она.

Как отметила Калеева, введение понятия «модератор» противоречит закону «О средствах массовой информации», который не содержит такого понятия, а поскольку Правила являются подзаконным актом, они не могут вводить новых понятий.

Кроме того, Калеева подчеркнула, что в досье на проект Правил не указано, что они должны быть согласованы с журналистским сообществом.

«В досье на проект Правил есть длинный перечень государственных органов, с которыми они должны быть согласованы. Это и генеральная прокуратура, и агентство по регулированию и развитию финансового рынка и многие другие. Там нет только журналистских организаций. А такие вещи должны согласовываться в первую очередь с ними», — подчеркнула она.

Согласно части 1 статьи 2 закона «О средствах массовой информации», свобода слова, творчества, выражения в печатной и иной форме своих взглядов и убеждений, получения и распространения информации любым не запрещенным законом способом гарантируются Конституцией, а цензура запрещается. Согласно статье 20 Конституции «Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура запрещается», а части 2 этой же статьи основного закона – «каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом».

Отметим, что модераторы государственных и окологосударственных структур Казахстана регулярно отключают журналистам микрофоны, препятствуя в получении информации через вопросы участникам пресс-конференций и брифингов из числа высокопоставленных должностных лиц страны. Подобные ситуации уже приводили к скандалам и массовым жалобам журналистов на цензуру. Учитывая, что принятие поправок, вынесенных министерством информации и общественного развития на публичное обсуждение, может спровоцировать дальнейшие нарушения модераторами конституционного запрета на цензуру и свободы получения информации, редакция МИА КазТАГ через сайт электронного правительства eGov обратилась с запросом в Конституционный совет Казахстана с просьбой прокомментировать документ, опубликованный на портале «Открытые НПА».

Проект правил вынесен на публичное обсуждение до 15 февраля.