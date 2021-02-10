Казахстан по Индексу демократии оказался между авторитарными режимами Конго и Зимбабве

Алматы. 10 февраля. КазТАГ – Авторитетный британский журнал The Economist оставил Казахстан в числе авторитарных режимов по Индексу демократии 2020, передает корреспондент агентства.

«Явная тенденция к ухудшению положения в регионе указывает на хрупкость демократии во время кризиса и на готовность «несовершенных демократий», включая все 11 стран-членов ЕС, а также Сербию и Албанию. Восемь классифицируются как «гибридные режимы» (…). Остальные, включая Беларусь, Казахстан и Россию, – «авторитарные режимы», — сообщает издание.

По итогам 2020 года Казахстан занял 128 место, опередив Конго (129), Камбоджу и Руанду (130), но отстав от России (124), Нигера (125), Катара (126) и Зимбабве (127).

«У России по-прежнему самый высокий балл из семи – 3,31 (124-е место в мире из 167 стран), а у Туркменистана – самый низкий – всего 1,72. Беларусь, Азербайджан и четыре государства Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) остаются диктатурами, лидеры которых иногда оставались на месте десятилетиями», — поясняет The Economist.