Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В течение предстоящих трех дней синоптическую ситуацию в Казахстане будет определять два барических образования. Холодный антициклон, который будет смещаться на восток республики, и здесь температура понизится до -28-33, а на западные регионы будет оказывать влияние Балканский циклон, который принесет осадки в виде дождя и снега», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 11-13 февраля.

По словам синоптиков, ожидаются гололедные явления, туман, а также повышение температуры воздуха.