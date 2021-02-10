Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) могут обязать публиковать объявления о конкурсе для туроператоров на организацию хаджа, передает корреспондент агентства.

«В правилах осуществления туроператорской деятельности в сфере религиозного туризма (…): пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Настоящие правила осуществления туроператорской деятельности в сфере религиозного туризма (…) разработаны в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан» (…) и определяют порядок осуществления туроператорской деятельности в сфере религиозного туризма», — говорится в проекте приказа министерства информации и общественного развития.

Согласно поправкам, могут появиться следующие требования:

— религиозное объединение публикует на интернет-ресурсе объявление о проведении конкурса;

— объявление содержит следующие основные сведения: 1) дату и время окончания приема документов; 2) перечень необходимых документов для участия в конкурсе.

— для участия в конкурсе туроператорами не позднее даты и времени, указанного в объявлении о проведении конкурса, вносятся необходимые документы согласно перечню посредством почтовой связи и (или) нарочно;

— решение о результатах распределения квоты между туроператорами принимает религиозное объединение после согласования с уполномоченным органом в сфере религиозной деятельности и публикует решение на интернет-ресурсе в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.

«В целях устранения коррупционных рисков, а также уточнения порядка организации и проведения конкурса по распределению квоты между туроператорами», — сказано в обосновании к предложенным поправкам.