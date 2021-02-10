Комиссию по проблемам пострадавших от ядерных испытаний регионов просит создать мажилисмен

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. Депутат мажилиса Александр Милютин просит создать межведомственную комиссию для решения проблем регионов, пострадавших от ядерных испытаний, передает корреспондент агентства.

«Просим вас создать межведомственную комиссию во главе с вице-премьером правительства, курирующим социальный блок, с участием представителей заинтересованных акиматов, ученых и депутатов всех уровней для рассмотрения и решения проблем регионов, пострадавших от ядерных испытаний», — сказал Милютин в среду, обращаясь с запросом к премьер-министру.

Он отметил, что в 2021 году исполняется 30 лет со дня принятия указа о закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона.

«Впервые в истории мира государство добровольно отказалось от ядерного потенциала. По разным подсчетам, в Казахстане от ядерных испытаний пострадали свыше 1,5 млн человек. Растет статистика болеющих онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. А также высокая смертность среди детей. Для решения этих проблем Казахстан в 1992 году принял закон о социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне», — уточнил мажилисмен.

По его словам, механизм обеспечения социальных льгот данного закона устарел. Отдельного внимания требует одна из норм о дополнительной оплате труда и отпуска гражданам, выехавшим за пределы Восточно-Казахстанской области.

«Как сказал президент Касым-Жомарт Токаев, правительство до сих пор четко не отработало комплекс мер по лечению, оздоровлению, реабилитации, социальной защите населения и социально-экономическому развитию территории бывшего полигона. Правительству необходимо четко разработать конкретные программы по медицинскому обеспечению и оздоровлению каждой категории жителей, расширению сфер экономического развития конкретных территорий, предоставлению адресных социальных льгот и преференций», — считает Милютин.

Он также добавил, что страна, имеющая конкретные программы по решению данного вопроса, может рассчитывать на эффективную международную помощь генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН), которая в своей резолюции, принятой 21 декабря 2020 года, еще раз призвала государства-члены ООН содействовать реабилитации населения и экономическому развитию региона.