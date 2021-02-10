Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Поправки в Земельный кодекс готовятся внести после авиакатастрофы Bek Air близ Алматы, передает корреспондент агентства.

«Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Земельный кодекс Республики Казахстан (…) 1) статью 12 дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания: «3-2) приаэродромная территория — территория земной поверхности с центром в контрольной точке аэродрома и радиусом, определяемым уполномоченными органами в сферах гражданской и государственной авиации», — сказано в проекте закона по вопросам транспорта.

Согласно статьи 117 Земельного кодекса РК от 20 июня 2003 года (далее — Кодекс) к землям для нужд воздушного транспорта относятся земли, отведенные для размещения аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлетно-посадочных полос и других наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта, а также их охранные зоны.

По словам разработчиков, в Земельном кодексе к зонам с особыми условиями пользования землей, в пределах которых ограничиваются или запрещаются те виды деятельности, которые не совместимы с целями установления зон относятся приаэродромные полосы, однако понятий охранной зоны для объектов воздушного транспорта и приаэродромных полос в кодексе не приводится.

«При этом, фактически, под ними подразумевается приаэродромная территория. Таким образом, между Кодексом и законодательством в сфере гражданской авиации Республики Казахстан не применяется единая терминология и отсутствует связь в части ограничения выдачи земель, размещения, строительства объектов, которые представляют угрозу для безопасности полетов. Для устранения данных недостатков необходимо в Кодекс ввести понятие «приаэродромная территория», под охранной территорией объектов воздушного транспорта определить приаэродромную территорию, заменить приаэродромные полосы на приаэродромные территории», — сказано в обосновании к поправке.

В порядке предоставления права на земельный участок хотят внести формулировку: «Предоставление земельных участков, расположенных на приаэродромной территории, в том числе предоставляемые в соответствии со статьями 43-1, 44, 44-1, 45, 48 и 119-2 настоящего Кодекса осуществляются с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации».

«В настоящее время фиксируются случаи незаконного возведения зданий и сооружений в районе аэродромов, которые представляют собой угрозу безопасности полетов. Стандарты ИКАО прямо указывают на недопустимость возведения объектов, влияющих на безопасную траекторию воздушных судов. Кроме того, отмечаются случаи строительства социальных объектов (например, детских садов) непосредственно вблизи взлетно-посадочных полос, что помимо шумовых эффектов может привести к тяжким последствиям при авиационных происшествиях вблизи аэродрома», — пояснили авторы законопроекта.

Также, согласно проекту поправок, при угрозе безопасности полетов земельные участки на приаэродромной территории планируют принудительно отчуждать для государственных нужд.

«Если оценка безопасности полетов над земельными участками на приаэродромной территории, показывает значительные угрозы для безопасности полетов в результате строительства объектов, или порядка землепользования, то может возникнуть необходимость изъятия данных земель, при необходимости менять целевое назначение. Аэропорты Алматы, Шымкент, Актобе, Нур-Султан и другие столкнулись с тем, что вокруг аэропортов территория была передана под жилищный фонд, сельское хозяйство и другое, отсутствуют территории для дальнейшего развития инфраструктуры аэропортов и возникли угрозы для безопасности полетов (катастрофа Bek Air в декабре 2019 года)», — указали разработчики.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 07.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы – Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Самолет дважды задел хвостовой частью взлетную полосу. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа. В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. Также тогда погиб командир воздушного судна Марат Муратбаев, а 28 января умер второй пилот – Миржан Мулдакулов. В результате проверок, начатых после авиакатастрофы, многочисленные нарушения нашли как в авиакомпании Bek Air, так и в сфере земельных отношений на прилегающей к аэропорту Алматы территории. Основной версией причины крушения самолета названо обледенение.