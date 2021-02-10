Алматы. 10 февраля. КазТАГ – На «глиняное месиво» на дорогах пожаловались жители Алматы, передает корреспондент агентства.

«Уже не знаем, куда обращаться. Микрорайон Тастыбулак Наурызбайского района. Мы не имеем возможности выехать, выйти из домов, наш жилой массив оказался заблокирован из-за разрушенного дорожного полотна», — сообщила жительница Алматы Елена Семенченко в паблике «Дежурный по городу» в Facebook.

По ее словам, в августе 2020 года ТОО «Монолит дизайн 2030», выиграв тендер, организованный ГКП на ПХВ «Алматы су», приступил к прокладке труб водопровода и канализации.

«Разрушили дороги, работы проводились с грубейшими нарушениями технологии. К ноябрю 2020 года обещали положить асфальт (восстановить разрушенный). В итоге – работы не закончены, повсюду открытые люки, провалы, неимоверное глиняное месиво, по которому ни ходить, ни ездить невозможно! Мы неоднократно обращались в акимат Наурызбайского района, они ссылаются на «Алматы су», последние, в свою очередь, на подрядчика – ТОО «Монолит дизайн 2030» (весь руководящий состав не отвечает на звонки). И так по кругу! А тем временем, скорая, такси и личный автотранспорт не может проехать к жилым домам. Масса автомобилей повреждены после падения в ямы. Люди, возвращаясь в темное время суток, рискуют упасть в открытые люки!» — добавила алматинка.

КазТАГ обратился за комментариями в акимат города, в результате был предоставлен ответ госпредприятия «Алматы су».

«В микрорайоне Тастыбулак в 2020 году были проведены работы по строительству сетей водопровода и канализации в рамках развития водоснабжения и водоотведения Наурызбайского района. В связи с погодными условиями асфальтирование ряда улиц было перенесено на 2021 год. На все виды работ имеется гарантия подрядной организации. Для организации проезда по улицам Айматова и Аксайская очищена дорога и проводятся работы по подсыпке проезжей части гравийной смесью. По всем другим улицам будут проведены работы по подсыпке и очистке улиц. Асфальтирование будет начато при благоприятных погодных условиях для данного вида работ и с началом работы асфальто-бетонных заводов», — заверили в «Алматы су».