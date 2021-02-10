Количество международных авиарейсов увеличено в Казахстане

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Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Количество международных авиарейсов увеличено в Казахстане, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстан с 9 февраля разрешено увеличение/возобновление регулярных международных пассажирских рейсов со следующими странами: Россия – на семь рейсов (с трех до 10 рейсов в неделю c каждой стороны): Нур-Султан – Москва, с двух до четырех рейсов в неделю с каждой стороны; Алматы – Москва, с одного до четырех рейсов в неделю с каждой стороны; Шымкент – Москва, возобновление по одному рейсу в неделю с каждой стороны; Актау – Москва, возобновление по одному рейсу в неделю с каждой стороны», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, на Мальдивы увеличилось количество рейсов с четырех до семи в неделю: Алматы – Мале, с четырех до семи рейсов в неделю для казахстанских авиакомпаний; Кыргызстан – на один рейс (с двух до трех рейсов в неделю): Алматы – Бишкек, с двух до трех рейсов в неделю; Узбекистан – на один рейс (с шести до семи рейсов в неделю с каждой стороны): Нур-Султан – Ташкент, с одного до двух рейсов в неделю с каждой стороны; Украина – на один рейс (с одного до двух рейсов в неделю): Нур-Султан – Киев, возобновление по одному рейсу в неделю.

Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпаний.

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