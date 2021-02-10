Т260 млн переплатила «СК-Фармация» за антиретровирусные препараты в 2019 году – депутат

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Более Т260 млн переплатило ТОО «СК-Фармация» за антиретровирусные препараты (АРВ) в 2019 году, сообщил депутат мажилиса Алдан Смайыл.

«Хотим обратить ваше внимание на проведение процедур закупок единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация» антиретровирусных препаратов за счет средств государственного бюджета. ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм», поставляющая АРВ препараты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, имеет на законодательном уровне с февраля 2018 года исключительную возможность не соответствовать правилам формирования цен для остальных дженериков. Особо хотелось бы отметить, что цены на АРВ препараты, закупаемые международными организациями в разы меньше, чем цены, закупаемые единым дистрибьютором «СК-Фармация», — сказал Смайыл на заседании мажилиса в среду.

Он сообщил, что препарат «Абакавир» в таблетках 300 мг производства ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм» закупается по Т33 252 и это дженерик, не имеющий преквалификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Тот же препарат при поставке UNICEF стоит Т3465, это дженерик, имеющий преквалификацию ВОЗ. Препарат «Зидовудин» в касулах 100 мг от ТОО «Абди ибрахим Глобал Фарм» закупается по Т10 615, а цена поставки UNICEF – Т2100.

«Общая сумма закупленных препаратов у «Абди Ибрахим Глобал Фарм» в 2019 году составила Т301,99 млн, общий объем – 17 тыс. упаковок АРВ препаратов. Если бы закуп проводился UNICEF, тот же объем был бы закуплен за Т37,549 млн, что позволило бы сэкономить средства государственного бюджета в размере Т263 млн», — подчеркнул депутат.

По его словам, аналогичная ситуация и с закупом тестов.

В связи с этим депутат предложил государственным органам произвести проверку по фактам значительной разницы в закупочных ценах на одинаковые препараты тест-системы.