Приказ минздрава РК незаконно ограничивает деятельность частных клиник, считает депутат

Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Приказ министерства здравоохранения Казахстана незаконно ограничивает деятельность частных клиник, считает депутат мажилиса Ерлик Омиргали.

«В депутатскую фракцию «Ак жол» обратились представители негосударственного сектора здравоохранения, несогласные с приказом министерства здравоохранения от 19 ноября 2020 года за №749 «Об утверждении списка научных организаций в области здравоохранения, выдающих в период карантинных ограничений письменные приглашения иностранным гражданам на оперативные методы лечения». Как следует из приказа, в список вошли 15 государственных медицинских учреждений и ни одного представителя негосударственного сектора здравоохранения», — сказал Омиргали на заседании мажилиса в среду.

При этом он пояснил, что список принят на основании порядка пересечения государственной границы Республики Казахстан на период карантинных ограничений, утвержденного Межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК, в котором не делалось разграничений на государственную либо частную форму собственности лечебных учреждений.

«Одна из позиций указанного порядка гласит, что до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничено пересечение государственной границы гражданами Республики Казахстан и иностранцами за исключением: иностранцев для прохождения лечения в казахстанских специализированных лечебных учреждениях при предъявлении подтверждающих документов. Однако минздрав из узковедомственных интересов пошел на незаконное ограничение прав частных учреждений здравоохранения», — подчеркнул депутат.

По словам Омиргали, такие действия минздрава ставят отдельных субъектов рынка в привилегированное положение.

«В этой связи, непонятно решение минздрава включить в перечень организаций лишь государственные медучреждения, дискредитировав частные. Кроме того, вышеуказанное решение уполномоченного органа идет вразрез требованиям Предпринимательского кодекса РК, в части статьи 194 касательно незаконного ограничения конкуренции. В данном случае усматриваются действия Минздрава по предоставлению отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов. Таким образом, создаются условия для ограничения предпринимательской деятельности в медицине и оттока кадров из частных медицинских клиник», — отметил депутат.

По его мнению, необходимо пересмотреть приказ за №749 от 19 ноября 2020 года об утверждении списка научных организаций в области здравоохранения, на период карантинных мер, включив в указанный список медицинских учреждений, выдающих приглашения иностранным гражданам на оперативное лечение в РК равное количество частных медицинских клиник республики.