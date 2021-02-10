Одним вип-отель с вертолетной площадкой, другим – надежда на приз и штраф 10.02.2021 14:00 Евгения САЗОНОВА Общество 274 0 Что обсуждают казахстанские лидеры мнений в социальной сети Facebook. Выпуск 35 Похожие материалы: Осужденному за взятку Джанаханову штраф заменили на реальное лишение свободы В Нур-Султане ослабляют карантинные меры Бывшие коммунисты и олигархат: кому удобен такой парламент? «Внешняя политика Казахстана от хана Абулхаира до Назарбаева». «Праздники объединяющие и разъединяющие». «Не смейте обижать учителей, или Почём нынче тарелка супа?». «Или вакцинация, или строгий карантин. Третьего не дано» Изменен порядок пересечения границы Казахстана в период карантина