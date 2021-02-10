Структура подразделений КНБ может измениться в Жамбылской области

Тараз. 10 февраля. КазТАГ – Структура подразделений комитета национальной безопасности (КНБ) может измениться в Жамбылской области, передает корреспондент агентства.

«В положении о департаменте КНБ (ДКНБ) Республики Казахстан по Жамбылской области (…): пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Департамент состоит из управлений, отделов, отделений, образующих его структуру. В его состав входят следующие обособленные структурные подразделения: 1) Кордайское районное управление. Зона обслуживания – Кордайский район; 2) Меркенский районный отдел. Зона обслуживания – Меркенский район; 3) Отдел по району и на железнодорожной станции Шу. Зона обслуживания – Шуский район и железнодорожная станция Шу; 4) Жуалынское районное отделение. Зона обслуживания – Жуалынский район; 5) Сарысуское районное отделение. Зона обслуживания – Сарысуский район; 6) Байзакское районное отделение. Зона обслуживания – Байзакский район; 7) Районное отделение имени Т. Рыскулова. Зона обслуживания – Т. Рыскуловский район; 8) Жамбылский районный отдел. Зона обслуживания – Жамбылский район; 9) Таласское районное отделение. Зона обслуживания – Таласский район; 10) Мойынкумское районное отделение. Зона обслуживания – Мойынкумский район», — говорится в проекте приказа КНБ.

Таким образом, ожидается, что Кордайский райотдел ДКНБ станет управлением, Жамбылское районное отделение – отделом, а также появится новое отделение – в Мойынкумском районе.