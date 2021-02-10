Пенсионные аннуитеты становятся дешевле, но… недоступнее

Пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений настолько низки, что на столь важную покупку у людей постоянно не будет хватать денег

К тем нашим соотечественникам, кто уже подумывает о выходе на пенсию, счастье подкралось незаметно. Совершенно неожиданно, благодаря беспрецедентному популистскому решению о раздаче части «излишних» пенсионных накоплений, административно была снижена стоимость пенсионного аннуитета. Из года в год она только росла, причем, немалыми темпами, а тут – бах, и упала!

А куда было деваться, если принято политическое решение, и разрешили снимать деньги с пенсионных счетов даже незрелой молодежи, которая должна всю свою трудовую жизнь не уподобляться крыловской стрекозе, а копить и копить на свою старость?

***

О том, что пенсионный аннуитет стал более доступным и привлекательным для граждан, сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева. По ее словам, закон по вопросам восстановления экономического роста внес существенные коррективы в правила предоставления пенсионного аннуитета. Здесь в скобки, конечно, можно вынести полное отсутствие корреляции экономического роста и пенсионного страхового обеспечения: озера не имеют выхода к океану. Но это не принципиально.

Основные нововведения коснулись прежде всего изменения размера минимальной выплаты по договору пенсионного аннуитета от минимальной пенсии к 70% величины прожиточного минимума. Чтобы вы понимали, что произошло. А произошло вот что: регулятор, как посредственный школьник, стал подгонять ответ к условиям задачки. Минимальная пенсия – 43272. Прожиточный минимум – 32668 тенге. Вот этот показатель, который ниже минимальной пенсии, осенило чиновников, и надо брать за основу, чтобы аргументированно снизить стоимость аннуитета! Эврика!

Также получили возможность заключения, правда, отложенного пенсионного аннуитета страхователи, начиная с 45 лет. А правом на получение пожизненных ежемесячных страховых выплат могут воспользоваться страхователи, начиная с 55 лет для мужчин и с 52 лет для женщин. Правда, в дальнейшем возраст для женщин (ну вот, приехали!) будет повышен до 55 лет в 2027 году.

***

Мария Хаджиева приводит статистику. Так, если в 2020 году сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета для 55-летних мужчин составляла 11,3 млн. тенге, а для женщин в возрасте 51,5 года – 15,5 млн. тенге, то сейчас мужчина этого же возраста может приобрести аннуитет за 6,7 млн. тенге, а женщина за 9 млн. тенге.

«В случае приобретения отложенного пенсионного аннуитета в возрасте 45 лет, с выплатами начиная с возраста 55 лет, мужчине необходимо иметь не менее 6,1 млн. тенге, а женщине – 7,7 млн. тенге. Если приводить общие цифры, то на сегодняшний день около 61 тыс. человек заключили договора пенсионных аннуитетов на общую сумму 283 млрд. тенге, гарантировав себе тем самым пожизненные пенсионные выплаты из компании по страхованию жизни», — рассказывает Мария Хаджиева.

Конечно, с наступлением кризиса казахстанцы, имеющие достаточные пенсионные накопления в ЕНПФ, вправе теперь решать, хотят ли они использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения, либо продолжить копить деньги на пенсию. «Разумеется, соблазн потратить часть накоплений до момента выхода на пенсию достаточно велик, но не стоит забывать, что после прекращения трудовой деятельности доходы уменьшаются. Соответственно, о вариантах получения пенсионных выплат надо задумываться еще в период создания пенсионного капитала, т.е. в трудоспособном возрасте», — как бы ненавязчиво регулятор намекает на то, что не надо подвергаться соблазнам.

***

Соблазнам и вправду лучше не поддаваться. Потому как пенсионный аннуитет – это гарантированные пожизненные выплаты, а выплат из ЕНПФ, к сожалению, хватает на непродолжительное время.

Выплаты из ЕНПФ зависят от регулярности, размеров взносов и инвестиционной доходности, которые не определены заранее, в то время как пенсионный аннуитет является финансовым инструментом с регулярными выплатами, что означает ряд пожизненных выплат с четко определенными размерами и гарантированной доходностью.

«Выплаты по пенсионным аннуитетам осуществляются компаниями по страхованию жизни (КСЖ) на ежемесячной основе в течение всей жизни страхователя, выплаты при этом ежегодно индексируются не менее чем на 5%. Кроме того, существует возможность включения опции гарантированного периода выплат, в течение которого выплаты по договору пенсионного аннуитета осуществляются вне зависимости от того, жив страхователь или нет», — поясняет Мария Хаджиева.

Деятельность КСЖ лицензируется и контролируется государством. Выплаты по пенсионным аннуитетам гарантируются за счет средств «Фонда гарантирования страховых выплат», который в случае ликвидации и банкротства КСЖ позволяет обеспечивать бесперебойные выплаты по пенсионным аннуитетам и преемственность по исполнению обязательств, входящих в состав страхового портфеля.

«В целях расширения линейки продуктов пенсионного аннуитета в 2021 году планируется внедрение совместных аннуитетов, подразумевающих участие в договоре пенсионного аннуитета не одного человека, а супружеской пары или близких родственников. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления близких родственников и перераспределить доходы по договору аннуитета. К примеру, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки аннуитета в КСЖ, а у второго имеется излишек, то посредством совместного пенсионного аннуитета обеспечиваются пожизненные выплаты им обоим», — отмечает эксперт.

***

Логика подсказывает, что именно стоимость аннуитета и должна быть минимальным порогом достаточности пенсионных накоплений к моменту выхода на пенсию каждого казахстанца. То есть, чтобы каждый человек, подойдя к пенсионному возрасту (ну или моменту, когда он может приобрести отложенный аннуитет – 45 лет) имел на своем пенсионном счете сумму, достаточную для покупки пенсионного аннуитета.

Но, увы, пороги минимальной достаточности настолько низки, что на столь важную покупку у людей постоянно не будет хватать денег.

Так что взрывной рост продаж пенсионных аннуитетов откладывается, несмотря на снижение их стоимости, вкладчики ЕНПФ распечатывают свои пенсионные счета, а более-менее обеспеченная старость за счет страхования опять превращается в призрачную «казахстанскую мечту». Хотя было до нее рукой подать.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.