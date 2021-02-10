Нур-Султан. 10 февраля. КазТАГ – День спецназовца планируют включить в перечень праздничных дат Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением: дополнить пунктом 11-1 следующего содержания: «11-1. День военнослужащего, сотрудника подразделений специального назначения государственных органов – 9 июня», — говорится в проекте постановления правительства.

В обосновании к документу сказано, что в настоящее время в Казахстане подразделения специального назначения (ПСН) имеются в комитете национальной безопасности (КНБ), службе государственной охраны (СГО), министерстве обороны и министерстве внутренних дел.

«Данные подразделения имеют свои собственные условные наименования, символы, определенные особые задачи. Подразделения специального назначения государственных органов вносят весомое значение в обеспечение конституционного строя и общественной безопасности в Казахстане. В зависимости от принадлежности к государственному органу решают задачи: охрана особо важных лиц или особо важных объектов, разведка, пресечения актов терроризма, поиск, захват или уничтожение террористов, освобождение заложников, проведение специальных операций по пресечению кризисных ситуаций социального характера, пресечение деятельности организованных преступных групп (сообществ), борьба с НВФ (незаконными вооруженными формированиями — КазТАГ), пресечение диверсий, разъединение противоборствующих сторон, обеспечение общественной безопасности и тому подобное», — сказано в обосновании.

Как отмечается, «положительное решение данного вопроса официально закрепит годами устоявшиеся традиции преемственности, чествования передовиков службы и ветеранов ПСН на мероприятиях по празднованию профессионального праздника и будет способствовать военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, передаче духовных и морально-нравственных ценностей, воинских традиций из поколения в поколение».

«По сути, объявление профессионального праздника Дня ПСН будет являться не чем иным, как данью уважения всем тем, кто сохраняет конституционный строй и целостность страны, участвуя в специальных операциях, поддерживают общественную безопасность и общественный порядок, оберегая мирную жизнь и спокойствие граждан Республики Казахстан, тем, кто без страха встает на пути вооруженных групп и преступников», — указано в документе.