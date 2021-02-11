70 тыс. инвалидов нуждаются в жилье в Казахстане – сенатор

Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Бибихан Серикова. 70 тыс. инвалидов нуждаются в жилье в Казахстане, сообщил депутат сената Нариман Турегалиев.

«В настоящее время 10% от 700 тыс. инвалидов нуждаются в жилье. По данным уполномоченного органа, в нашей стране в 2017 году по категории семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов 1, 2 групп в очереди стояли 54 тыс. человек. Из них только 1,5% получили жилье. А в 2020 году число очередников по сравнению с 2017 годом увеличилось на 23%, составив 66 тыс.», — рассказал Турегалиев на заседании сената в четверг.

Наряду с этим, он отметил, что часто выданное жилье не соответствует санитарным нормам, которые установлены уполномоченным органом.

«В Германии есть нормы закона, предусматривающие передвижение людей с ограниченными возможностями без всяких трудностей. В соседней России такие моменты регулируются федеральным законом о социальной защите инвалидов. Также в ряде областей РФ прияты законы о доступной среде для людей с ограниченными возможностями», — привел примеры сенатор.

В своем депутатском запросе, направленному председателю правительства он предложил посвятить специальный раздел в разрабатываемом социальном кодексе о доступной среде для людей с ограниченными возможностями. Также заявил о необходимости внесения изменений в закон о жилищных отношениях, опираясь на практику международных законов.