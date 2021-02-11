Павлодар. 11 февраля. КазТАГ – Студенты изготавливали на дому и продавали удостоверения сотрудников полиции в Павлодаре, передает КазТАГ.

«10 февраля 2021 года около 13.40 в ходе мониторинга социальных сетей Instagram на паблике @hooligan.market выявлен факт размещения видеообъявления об изготовлении и реализации служебных удостоверений сотрудников МВД РК. В ходе отработки, участковыми инспекторами полиции Центрального отдела полиции города Павлодара установлены и задержаны два студента ПГУ. Находясь дома, они незаконно изготовили служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел РК с признаками подделки», — сообщил заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров в четверг.

По факту подделки, изготовления и сбыта поддельных документов начато досудебное расследование по части 2 статьи 385 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград) УК РК.

У студентов изъяты процессор, принтер и обложки удостоверений красного цвета.

Назначена экспертиза.