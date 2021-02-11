Решения в пользу фермеров по иску банка на Т107 млн отменили после вмешательства Асанова

Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Решения в пользу фермеров по иску «Нурбанка» на Т107 млн отменили после вмешательства председателя Верховного суда Жакипа Асанова, сообщил известный казахстанский журналист Михаил Козачков.

«В 2010 году крестьянское хозяйство (КХ) «Горноводское» обратилось в «Нурбанк» за краткосрочным кредитом в размере почти Т25 млн. Вернуть эту сумму компания обещала ровно за год, но выполнить обязательства не смогла. В 2012 году срок возврата займа продлили до 2014 года, отдать деньги фермеры так и не смогли, на предприятии началась процедура реабилитации. (…) В 2015 году «Горноводское» ушло по решению суда на пятилетнюю реабилитацию. А в 2018 году «Нурбанк» прислал реабилитационному управляющему запрос на включение в реестр требований долга по кредиту в размере Т107 млн. Управляющий делать это отказался, сославшись на пропуск срока. Дескать, раньше надо было думать. Тогда «Нурбанк» пошел в суд, но не нашел поддержку у служителей Фемиды Актюбинской области», — сообщил Козачков в четверг на своей странице в социальной сети.

Как уточнил журналист, в 2019 году специализированный межрайонный экономический суд региона и областной суд отказали «Нурбанку» в удовлетворении его требований и решение вступило в силу.

«А потом в игру вступил Жакип Асанов. К нему банк обратился с ходатайством о внесении личного представления и председатель Верховного суда согласился, что дело нужно посмотреть еще раз. Я предполагаю, что канцелярия председателя Верховного суда завалена тысячами жалоб от невинно осужденных, от матерей-одиночек, которым не платят алименты, от инвалидов, чьи права нарушают госорганы, от беспомощных стариков, выброшенных на улицу судебными исполнителями… Но Жакип Кажманович отыскал в этом море слез маленький банковский алмаз и направил его на огранку», — отметил автор.

Материалы попали на изучение тройки судей – Баймаханова, Максюты и Жармухамбетовой.

«Первые двое, кстати, участвовали в процессе по ходатайству банкротного управляющего «Меркур Града». И вот снова – какое совпадение! – им выпала честь проверить доводы начальника. Не ошибся ли случайно Жакип Кажманович, внося представление? Не ошибся! Доводы «Нурбанка» нашли свое подтверждение и по постановлению коллегии решения нижестоящих судов были отменены, а долг в размере Т107 млн был включен в реестр требований крестьянского хозяйства «Горноводское». Справедливость восторжествовала!» — иронизирует журналист.

Но все же, по его словам, «не до конца понятна логика в действиях Асанова».

«По его мнению, долг Фонда проблемных кредитов в Т34 млрд включать в реестр требований ТОО «Меркур Град» категорически нельзя. То есть кредит, выкупленный государством у банков, возвращать как бы не надо. Но в то же время долг крестьянского хозяйства по кредиту частного «Нурбанка» нужно обязательно внести в реестр требований КХ «Горноводское». В результате его личное мнение становится обязательным к исполнению – так, долг в Т34 млрд перед государством выкидываем в корзину, а долг в Т107 млн перед частным банком возвращаем из корзины в реестр. А как же, хм-хм, единообразие, ради которого вносятся все эти представления?» — задается вопросом автор.

Он добавил, что «Нурбанк» практически полностью принадлежит Рашиту Сарсенову, по версии авторитетного журнала Forbes – д евятому номеру в списке богатейших бизнесменов страны».

«Впрочем, в этом и есть единообразие – по случайному совпадению, оба рассмотренных нами представления Жакипа Асанова помогли очень богатым людям стать еще богаче», — заключил Козачков.

Напомним, 9 февраля Козачков сообщил, что государственный Фонд проблемных кредитов проиграл частному ТОО «Меркур Град» спор на Т34 млрд после вмешательства Асанова. Как отметил журналист, указанное ТОО связано с одним из богатейших людей страны Есенали Байменовым.