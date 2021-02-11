Часть территории леса могут вырубить для строительства трассы в ЗКО

Уральск. 11 февраля. КазТАГ – Часть территории леса могут вырубить для строительства трассы в Западно-Казахстанская области, сообщает портал «Мой город».

«На сайте электронного правительства появился нормативно-правовой акт о переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории. Другими словами, земли из лесного фонда планируют передать для использования при реконструкции автомобильной трассы», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, в декабре прошлого года директор ЗКОФ АО «НК КазАвтоЖол» Еркебулан Жуманов рассказал, что запланирована реконструкция автодороги Подстепное- Федоровка-граница РФ.

«Начало реализации СМР планируется во втором квартале 2021 года и завершение — в 2024 году. Подрядчик будет определен по результатам конкурса», — сказал Жуманов во время брифинга.

Отмечается, что реконструкции подлежит с 0 по 144 километр автодороги. По информации руководителя управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Бауыржана Айтмагамбетова, проектно-сметная документация по реконструкции автодороги Подстепное-Федоровка-граница РФ проходит государственную экспертизу.

«Госэкспертиза будет проходить ориентировочно до середины апреля. При положительном результате оправят на финансирование. Трасса является автодорогой республиканского значения. К реконструкции планируем приступить во второй половине этого года. Более подробную информацию вы можете получить в АО «КазАвтоЖол», — сообщил Айтмагамбетов.

Также сообщается, что при реконструкции трассы планируется перевести земельные участки общей площадью 11,55 га из земель лесного фонда в категорию земель промышленности, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения. Из 11,55 га на 10 га растут деревья. Следовательно, при реконструкции зеленые насаждения будут вырублены.

Руководитель отдела лесного хозяйства и особо охраняемой природной территории управления природопользования Алтын Туралиева рассказала, что вырубка деревьев будет проводиться по мере необходимости и то только после выхода постановления правительства.

«Нам поступило заявление на имя акима области о реконструкции трассы республиканского значения Подстепное-Федоровка-граница РФ. Сейчас проходит процедура перевода земельных участков из государственного лесного фонда. Фактически постановление правительства еще не вышло, оно находится на стадии согласования в управлении земельными ресурсами министерства сельского хозяйства РК. Лесной фонд переводится на баланс лесного хозяйства. Вырубка деревьев будет производится только после постановления правительства», — отметила Туралиева.