Таможенная оценка товаров со временем должна снижаться – МФ РК

Алматы. 11 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Таможенная оценка однородных товаров при прочих равных условиях, со временем должна снижаться, заявляет министерство финансов (МФ) РК.

«Из двух сделок, которые можно использовать в качестве источника ценовой информации, применяется сделка c более низким значением индекса таможенной стоимости», — говорится в приказе, опубликованном на сайте минфина в четверг.

Согласно приказу, методика формирования ценовой информации, используемой при контроле таможенной стоимости товаров, определяется критериями и алгоритмом формирования ценовой информации.

Ценовая информация отыскивается по: десятизначному коду товара ТН ВЭД ЕАЭС, стране происхождения, весу нетто, одинаковому периоду ввоза товаров, но не ранее чем 12 месяцев до даты ввоза оцениваемых товаров и описанию товара.

При выборе источника ценовой информации для таможенной оценки используются значения индексов таможенной стоимости идентичных или однородных товаров из массива деклараций, которые не превышают 20% от значения стоимостного индикатора риска по данному товару. Из сложившегося массива применяется самое низкое значение индекса таможенной стоимости, указывается в приказе.

Например, оцениваемый товар «Обувь женская upper: 100 % polyurethane», производитель New Yorker, страна происхождения – Китай, код товара 6402919000 ТН ВЭД ЕАЭС, количество 240 пар, вес нетто – 300 кг, дата ввоза 30 сентября 2020 года. Стоимостной индикатор риска для этого товара может быть установлен в размере $8/кг, а в базе данных товарных деклараций ему соответствуют два значения таможенной стоимости: $10,5 и $9,9.

Таким образом, таможенная оценка однородных товаров при прочих равных условиях, со временем, от партии к партии, должна снижаться.