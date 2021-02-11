Алматы. 11 февраля. КазТАГ – Переводы денег из Казахстана выросли в 2020 году на 20%, до Т788 млрд, заявляет Национальный банк.

«За 12 месяцев 2020 года объем переводов денег, направленных из Казахстана за границу с помощью систем международных денежных переводов, составил Т788 млрд», — говорится в сообщении Нацбанка, распространенном в четверг.

Согласно информации, денежные переводы из Казахстана по сравнению с 2019 годом увеличились на 20%.

Список крупнейших получателей не изменился: Россия — 27%, Кыргызстан — 21%, Узбекистан — 20% и Турция — 17%. В целом на эти страны приходится 85% от всего объема.

По сравнению с 2019 годом, вырос объем переводов денег в Кыргызстан – на 90%. По данным Нацбанка, поток резко, с Т1 млрд до Т25 млрд в месяц, вырос в мае-июне, после ослабления режима ЧП в Казахстане.

Рост переводов в Турцию – на 46%, как предполагает регулятор, связан с тем, что страна является одной из крупных транзитных хабов, через которую казахстанцы возвращались на родину во время пандемии и закрытия границ получали деньги с помощью переводов.

Из-за рубежа было получено в 2020 году переводов на Т287 млрд: из Россия — 26%, Южной Кореи — 18%, Узбекистана — 13% и Кыргызстана — 12%.