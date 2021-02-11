01-ый – это Назарбаев 11.02.2021 13:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 229 0 Политолог Максим Казначеев о схеме принятия политических решений в Казахстане Похожие материалы: «Назарбаев — Мы, как государство и единая нация, подошли к переломному этапу». «Токаев должен опираться не на песок, а на твердую почву НСОД». «Либо демократизация, либо «на выход». «Распад «евразийской тройки». Что будет с ERG после кончины Ибрагимова?» «Не готовый к переменам» Назарбаев и «дестабилизирующий эффект» Дариги». «Потребность во внешнем признании — очень важная часть национального менталитета». «Рост количества информационных сливов — индикатор обострения межклановых войн в Казахстане» Бывшие коммунисты и олигархат: кому удобен такой парламент? Не трожьте Конституцию! Нам жить – вы и решайте!