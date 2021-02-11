Сенат Казахстана принял закон по вопросам использования атомной энергии

Нур-Султан. 11 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Сенат парламента Казахстана принял закон по вопросам использования атомной энергии, сообщает корреспондент МИА «КазТАГ».

«Цель законопроекта РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам использования атомной энергии», одобренного мажилисом – совершенствование правового регулирования в сфере ядерной и радиационной безопасности, защиты здоровья населения и приведение его в соответствие с международными нормами по безопасности МАГАТЭ», — уточнили в министерстве энергетики в четверг.

Законопроектом предусматривается уточнение терминологии и понятий для четкого толкования положений законов «Об использовании атомной энергии» и «О радиационной безопасности населения», разграничение полномочий и функций госорганов в реализации госполитики в сфере радиационной безопасности населения и предоставление права персоналу, занятому на объектах использования атомной энергии, повторного прохождения аттестации, регламентация аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиационные аварии при транспортировке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, проведение повторной экспертизы ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности только в случае изменений в системах, оборудовании, проектной и эксплуатационной документации ядерной установки.

В результате принятия законопроекта ожидается устранение правовых коллизий действующего законодательства в части обеспечения безопасности и регулирования деятельности в сфере использования атомной энергии, выполнение международных требований по безопасности МАГАТЭ, разграничение полномочий госорганов, что позволит повысить эффективность защиты окружающей среды и здоровья населения от вредного воздействия объектов использования атомной энергии.